الصحة العالمية: 282 مليون إصابة بالملاريا في 2024 و610 آلاف وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالملاريا عالميًا إلى 282 مليون حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 9 ملايين حالة مقارنة بعام 2023، نتيجة تفشيات واسعة في إثيوبيا ومدغشقر واليمن.
وقدرت المنظمة عدد الوفيات بنحو 610 آلاف وفاة خلال العام، وأشارت إلى أن إثيوبيا شهدت زيادة في مقاومة الأدوية المضادة للملاريا، بينما تأثرت مدغشقر بالفيضانات والتغير المناخي، وأسهم الصراع المستمر في اليمن في إضعاف النظام الصحي هناك.
وأكدت الصحة العالمية أن التدابير الوقائية، مثل الناموسيات والمبيدات والأدوية، منعت 2.3 مليون إصابة إضافية و14 مليون وفاة. ورغم ذلك، تستمر مقاومة مسببات المرض في الانتشار، خصوصًا في أفريقيا، الأكثر تضررًا من الملاريا.
وأضافت المنظمة أن التخفيضات الكبيرة في تمويل المساعدات الدولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول أخرى، أثرت سلبًا على جهود مكافحة المرض في الدول الأكثر احتياجًا.