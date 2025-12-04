إعصار قوي يضرب كامتشاتكا شرق روسيا.. وتحذيرات من التنقل وحالة تأهب قصوى

ضرب إعصار قوي قادم من بحر أوخوتسك إقليم كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، متسببًا في هطول ثلوج وأمطار غزيرة وحدوث فيضانات.
عقد حاكم إقليم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، اجتماعًا طارئًا مع رؤساء المدن والمقاطعات في الإقليم، ووضع السلطات وقوات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى للحد من تأثير الإعصار، الذي بلغت فيه سرعة الرياح 50 مترًا في الثانية في بعض المناطق.
وقال سولودوف: "ضرب الإعصار كامتشاتكا برياح عاتية وأمطار غزيرة، واندلعت عاصفة حقيقية في البحر، مع توقع أمواج عملاقة يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار في بحر بيرينغ والمحيط الهادئ، ما يشكل تهديدًا لحركة الملاحة. والوضع على اليابسة ليس أفضل، إذ انخفض حد الرؤية إلى 100–500 متر بسبب العواصف الثلجية والأمطار".
وأضاف: "الرؤية متدنية للغاية، ما تسبب بوقوع العديد من الحوادث. تعمل المرافق العامة والمؤسسات الطبية بأقصى طاقتها، لكن يُطلب من الناس عدم استخدام مركباتهم الشخصية وتجنب السفر والتنقل إن أمكن".
وتواصل قوات الإنقاذ ووزارة الطوارئ الروسية العمل على مدار الساعة لتنظيف الثلوج وضخ مياه الأمطار والثلوج من الشوارع. ونتيجة سوء الأحوال الجوية، قررت السلطات في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي إلغاء دوام المدارس، إذ يتوقع الخبراء استمرار هطول الأمطار والثلوج وتشكل الجليد على الطرقات وفي العديد من مناطق الإقليم.