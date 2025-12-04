إعصار قوي يضرب كامتشاتكا شرق روسيا.. وتحذيرات من التنقل وحالة تأهب قصوى

عقد حاكم إقليم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، اجتماعًا طارئًا مع رؤساء المدن والمقاطعات في الإقليم، ووضع السلطات وقوات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى للحد من تأثير الإعصار، الذي بلغت فيه سرعة الرياح 50 مترًا في الثانية في بعض المناطق.