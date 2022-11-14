نقل المضيفة إلى المستشفى.. شاهد مضاربة على متن طائرة ركاب أمريكية

وقالت الشركة في بيان: "أخرجت سلطات إنفاذ القانون مسافرة مشاكسة على متن رحلة جوية من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو عند هبوطها، الأحد، ونُقل أحد أفراد طاقم المضيفات إلى المستشفى للتقييم".