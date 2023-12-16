كانت رائحةُ العمال زكيةً عند المغادرة.. فيديو أغرب طريقة لنقل مبنى في كندا

وعلى الرغم من أنّ نقل مبنى بالصابون قد يبدو أمرًا جديدًا، فإن الفكرة ليست طارئة، فقد استخدمت وزارة النقل في ولاية يوتا الأمريكية حوالي "16" غالونًا من الصابون السائل في وقت سابق من هذا العام، لنقل جسر بطول "110" أقدام.