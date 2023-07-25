بعدما حيّر العلماء لـ 75 عاماً.. حل لغز "ثقب الجاذبية" في أعماق المحيط الهندي

وقال المشرف المشارك على الدراسة، أتريي غوش، الأستاذ المشارك في مركز علوم الأرض التابع للمعهد الهندي للعلوم، إن كوكبنا ليس متجانساً في كثافته وخصائصه، حيث تكون بعض المناطق أكثر كثافة من غيرها، مما يؤثر في سطح الأرض وجاذبيتها.