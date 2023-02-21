في تسويق مشاريع وهمية بالسعودية.. الكويت تمنع سفر وزير سابق متهم بالنصب والاحتيال

وأفاد الشاكون بأنه بناءً على هذا الإيهام، أبرموا مع المشكو في حقهم عقودًا ووثائق إيجار شرعي لوحدات فندقية، إذ يستأجرها العميل من الشركة لمدة محددة مقابل مبلغ يُدفع مقدمًا، قبل أن يكتشفوا أن المشروع وهمي، وأن المشكو في حقهم قاموا بالاستيلاء على أموالهم بعد أن أوهموهم بهذا المشروع وقاموا بإعطائهم مبالغ من الأرباح، حتى يتمكنوا من جذب المزيد من أموال المستثمرين، ثم توقفوا عن السداد، مبينين أن المشكو في حقهم تمكنوا من خلال ما قاموا به من أساليب الاحتيال والغش والخداع من الاستيلاء على أموالهم.