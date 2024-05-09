ترفع العلم الأميركي.. سفينة مساعدات تبحر من قبرص إلى ميناء غزة العائم

أظهرت مواقع إلكترونية لخدمات التتبع البحري، أن سفينة تحمل مساعدات أبحرت من قبرص، اليوم (الخميس) متجهة إلى رصيف بنته الولايات المتحدة على ساحل غزة.
وغادرت السفينة "ساغامور"، التي ترفع العلم الأمريكي ميناء لارنكا.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أنه من المقرر تفريغ إمدادات من السفينة على الرصيف العائم الذي تم بناؤه لتسريع وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولم يصدر تعليق حتى الآن من السلطات القبرصية، التي ذكرت في وقت سابق أن السفينة ستبحر بمجرد الانتهاء من الرصيف العائم وبناء على الأحوال الجوية.