متحديًا قادة أوروبا.. "بوتين" يتوعّد: القوات الأجنبية في أوكرانيا "أهداف مشروعة"

في تصعيد جديد للهجة التهديد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أي قوات أجنبية تُنشر في أوكرانيا ستُعتبر "أهدافًا مشروعة" للقوات الروسية، في تحدٍ مباشر للقادة الأوروبيين الذين أعلنوا نيتهم إرسال قوات لحفظ السلام.
وجاءت تصريحات بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك، حيث قال: "إذا ظهرت أي قوات هناك، وخاصة الآن بينما القتال مستمر، فإننا نفترض أنها ستكون أهدافًا مشروعة".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، رفض بوتين فكرة نشر قوات حفظ سلام حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي، مؤكدًا أن بلاده "ستلتزم فقط بما تنص عليه المعاهدات الرسمية".
من جهته، شدّد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على أن "موسكو بحاجة إلى وثائق ملزمة قانونيًا"، مؤكدًا: "لا يمكن الوثوق بكلام أي شخص".
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن 26 دولة من حلفاء أوكرانيا وافقت على إرسال قوات ضمن "قوة طمأنة" بعد انتهاء الحرب، وذلك خلال اجتماع عقد في باريس لتحالف "الراغبين"، الذي يضم 35 دولة داعمة لكييف.
من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضمانات الأمنية يجب أن "تبدأ بالعمل الآن، أثناء الحرب، وليس فقط بعد انتهائها".