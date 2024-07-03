بالصور: "تومسون" يشعل ولاية أمريكية.. ويجبر الآلاف من سكانها على النزوح

أجبر حريق غابات مستعر آلاف السكان في مقاطعة بوت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على الإخلاء الفوري؛ وذلك بعد أن قضى على نحو 3500 فدان من الأراضي، وأحدث أضرارًا ضخمة بالممتلكات والمنازل والسيارات.
واندلع الحريق الذي أُطلق عليه "طومسون" ظهر الثلاثاء قبل أن يستعر ويمتد لنحو 3 أميال مربعة، مهددًا المناطق المأهولة بالسكان، والبنية التحتية، والمرافق الحيوية من خطوط ومحطات الكهرباء، وإمدادات المياه الرئيسية؛ ما أجبر حاكم الولاية الأمريكية جافين نيوسوم إلى إعلان حالة الطوارئ، وإصدار أوامر إخلاء فورية.
وتؤثر أوامر الإخلاء على ما يقرب من 28 ألف شخص من سكان مدن مقاطعة بوت، الذين نزحوا نحو الملاجئ، التي استقبلتهم لتوفر لهم أماكن آمنة مؤقتة.
ولا تزال فِرق الإطفاء تكافح من أجل إخماد الحريق الهائل؛ إذ دفعت السلطات بعدد من سيارات ومروحيات الإطفاء، وبنحو 500 رجل إطفاء، سقط منهم ثماني بإصابات مختلفة نتيجة الحريق الهائل.
وأججت الأجواء الجافة والرياح العاتية الحريق الهائل وسط موجة شديدة الحرارة تعيشها كاليفورنيا؛ إذ تتعرض أجزاء من الولاية لمستويات شديدة من مخاطر الحرارة، وهو أعلى مستوى على مؤشر خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.
وأظهرت الصور اشتعال الحريق في عدد من المنازل، والمركبات، وحظائر الحيوانات، والممتلكات الشخصية للسكان، فيما شوهدت صفوف طويلة من السيارات على الطريق العام تبحث عن مخرج بعيدًا عن النيران المستعرة.