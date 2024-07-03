بالصور: "تومسون" يشعل ولاية أمريكية.. ويجبر الآلاف من سكانها على النزوح

واندلع الحريق الذي أُطلق عليه "طومسون" ظهر الثلاثاء قبل أن يستعر ويمتد لنحو 3 أميال مربعة، مهددًا المناطق المأهولة بالسكان، والبنية التحتية، والمرافق الحيوية من خطوط ومحطات الكهرباء، وإمدادات المياه الرئيسية؛ ما أجبر حاكم الولاية الأمريكية جافين نيوسوم إلى إعلان حالة الطوارئ، وإصدار أوامر إخلاء فورية.