اعتقال رئيس "تليجرام" في فرنسا

ذكرت قنوات ووسائل إعلام فرنسية عديدة، أن السلطات الفرنسية اعتقلت الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق التراسل الفوري المشفر "تليجرام" بافيل دوروف، بمطار باريس لو بورجيه خارج العاصمة الفرنسية.
وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية؛ وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، أن السلطات الفرنسية اعتقلت رئيس "تليجرام" بينما كان مسافرًا على متن طائرته الخاصة، لأنه كان مستهدفًا بموجب مذكرة اعتقال في فرنسا.
وترتكز مذكرة الاعتقال الفرنسية على اتهام خاص بعد وجود مشرفين على تطبيق "تليجرام"؛ مما يسمح للنشاط الإجرامي بالاستمرار دون رادع عبر منصة التراسل الفوري المشفر التي تمتلك حاليًا 900 مليون مستخدم نشط يوميًّا.
ولم يُصدر أي مسؤولين من تليجرام بيانًا فوريًّا ردًّا على الاعتقال؛ بينما لم تصدر الداخلية أو الشرطة الفرنسية أي بيان رسمي بشأنه أيضًا.
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن اعتقال دوروف جاء خلال سفره من أذربيجان، ونزوله كترانزيت إلى مطار باريس.