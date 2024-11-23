علنًا وعبر قاتل مأجور.. نائبة رئيس الفلبين تهدد بقتل الرئيس وزوجته

وعلى صعيد متصل، جاء في بيان حكومي أنه "بناءً على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع والذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".