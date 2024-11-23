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علنًا وعبر قاتل مأجور.. نائبة رئيس الفلبين تهدد بقتل الرئيس وزوجته

نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي.jpg 2
نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي.jpg 2
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أعلنت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، السبت، أنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس، الابن وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت أنه ليس مزحة.

وبدوره، أحال السكرتير التنفيذي للرئيس الفلبيني، لوكاس بيرسامين "التهديد القائم" ضد الرئيس ماركوس، إلى قوة الحرس الرئاسي "لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب"، وفق ما ذكرت "وكالة أسوشيتد برس".

الرئيس فرديناند ماركوس
الرئيس فرديناند ماركوس

ولم تتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.

وعلى صعيد متصل، جاء في بيان حكومي أنه "بناءً على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع والذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".

وتتصاعد الخلافات السياسية داخل الفلبين، وتزداد الهوة بين دوتيرتي ومسانديها ضد الرئيس وداعميه، وفي شهر أكتوبر الماضي قالت عن رئيس الفلبين ماركوس إنه "لا يعرف كيف يكون رئيساً"، في واحدة من أقوى انتقاداتها حتى الآن لشريكها في السباق الرئاسي لعام 2022.

الرئيس الفلبيني
اغتيال
فرديناند ماركوس الابن
نائبة الرئيس الفلبيني
سارة دوتيرتي

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