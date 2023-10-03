"منظمة الصحة العالمية" تعلن تطورات مطمئنة بشأن فيروس "نيباه" القاتل

وتفصيلاً، أدى التفشي السادس للفيروس في الهند منذ 2001 حتى هذا العام إلى معدل وفيات يبلغ 70 في المئة، وأودى بحياة شخصين من بين كل 6 أُصيبوا بالعدوى في غضون أيام قليلة في سبتمبر الماضي؛ ما دفع حكومة الولاية إلى السعي لاحتواء انتشار المرض، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".