توقيف رجل في بريطانيا بعد هجوم إلكتروني عطّل مطارات أوروبية

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، توقيف رجل في الأربعينات من عمره، مساء الثلاثاء، على خلفية هجوم إلكتروني عطّل عمل مطارات أوروبية رئيسية، بينها بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة، في بيان، أنه تم الإفراج عن الرجل بكفالة، ويُشتبه في انتهاكه قانون الجرائم الإلكترونية والكمبيوتر في المملكة المتحدة.
ونقل البيان عن رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الوطنية التابعة للوكالة، بول فوستر، قوله: "مع أن هذا التوقيف يُعد خطوة إيجابية، إلا أن التحقيق في هذا الحادث لا يزال في بدايته ولا يزال مستمرًا".
وبدأت الاضطرابات في هذه المطارات صباح السبت، بعد هجوم إلكتروني استهدف برنامجًا لتسجيل الركاب والأمتعة صممته شركة "كولينز أيروسبايس".
وتسبب الهجوم في تأخير أو إلغاء العديد من الرحلات، خصوصًا في بلجيكا، واضطر المسافرون للانتظار لساعات طويلة لاستكمال إجراءات السفر.