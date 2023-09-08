شخص يعثر على قطع نادرة من الذهب في النرويج ظنّ أنها شوكولا

واكتشف عالم الآثار الهاوي هذه القطع في نهاية أغسطس في أرض لأحد المزارعين قرب ستافنجر. واشترى الرجل الخمسيني الذي كان يرغب في طفولته في أن يصبح عالم آثار، جهاز كشف معادن؛ لتشجيع نفسه على الخروج من المنزل وزيادة حركته البدنية؛ نزولًا عند توصية طبيبه ومعالجه الفيزيائي.