شخص يعثر على قطع نادرة من الذهب في النرويج ظنّ أنها شوكولا

بعدما امتثل لنصيحة أطبائه بزيادة حركته البدنية، عثر رجل نرويجي على مجوهرات نادرة من الذهب تعود إلى القرن السادس، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثًا، في اكتشاف وُصِف بـ"اكتشاف القرن من الذهب" في النرويج.
ونقل بيان لجامعة ستافنجر (جنوب غرب) عن إيرليند بور قوله: "ظننتُ بدايةً أنها قطع من الشوكولا أو تابعة للكابتن سابيلتان"، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نرويجي.
وأعلنت الجامعة، الخميس، أن ما اكتُشف عبارة عن تسع قطع ومجموعة من الحبيبات كانت تُشكّل سابقًا قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى ثلاثة خواتم من المعدن نفسه.
واكتشف عالم الآثار الهاوي هذه القطع في نهاية أغسطس في أرض لأحد المزارعين قرب ستافنجر. واشترى الرجل الخمسيني الذي كان يرغب في طفولته في أن يصبح عالم آثار، جهاز كشف معادن؛ لتشجيع نفسه على الخروج من المنزل وزيادة حركته البدنية؛ نزولًا عند توصية طبيبه ومعالجه الفيزيائي.
وكان على وشك العودة إلى المنزل عندما سمع جهازه يرنّ على سفح أحد التلال، فتواصل مع هيئة الآثار المحلية التي حضر أفراد منها لتولّي الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أن المجوهرات التي يزيد وزنها الإجمالي على مائة غرام بقليل، تعود إلى العام 500 ميلادي تقريبًا، في مرحلة شهدت هجرة كبيرة للشعوب في أوروبا.
وقال مدير المتحف الأثري في جامعة ستافنجر أولي مادسن: "إنّ ما سُجّل اكتشاف القرن من الذهب في النرويج"، مضيفًا: "إن العثور على كمية كبيرة من الذهب دفعة واحدة أمر نادر جدًا".
ويعود آخر اكتشاف مماثل في الدولة الإسكندنافية إلى القرن التاسع عشر.