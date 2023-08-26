"لماذا تضربونه بشكل خفيف؟".. فيديو "مشين" لمعلمة ضد طفل مسلم وعاصفة غضب في الهند

وأضاف: "لا يوجد شيء أسوأ يمكن أن يفعله معلم للبلاد" مشيرًا أن "هذا هو نفس الوقود الذي نشره حزب بهاراتيا جاناتا والذي أشعل النار في كل أنحاء الهند".