بمكون بسيط موجود في المطبخ.. طريقة غريبة للقضاء على البعوض

وتفصيلاً، نشرت السيدة 3 صور تم التقاطها على مدى 5 دقائق، أظهرت كيف تم استدراج الحشرات إلى معجون زبدة الثوم اللزج، وكتبت السيدة: "إنه أمر مقزز ولكنه أفضل من جعلهم يطيرون في كل مكان".