حريق هائل يلتهم أبراجًا سكنية في هونغ كونغ.. وارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين

تحوّل مجمع Wang Fuk Court السكني في منطقة تاي بو شمال هونغ كونغ إلى مسرح لكارثة واسعة، بعدما اندلع حريق ضخم بعد ظهر اليوم وأتى على أجزاء واسعة من الأبراج، في مشهد صدم سكان المدينة وأعاد إلى الواجهة خطر السقالات المصنوعة من البامبو التي تسهم في تسريع انتشار النيران.
واندلع الحريق عند الساعة 2:51 مساءً بتوقيت هونغ كونغ قبل أن ترفع فرق الإطفاء مستوى الإنذار تدريجيًا حتى الدرجة الخامسة، وهي أعلى مستويات الطوارئ المعمول بها هناك، في مؤشر على خطورة الوضع وتعقيد عمليات الإخلاء داخل المباني المزدحمة.
وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الحريق عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينهم حالات حرجة نتيجة الحروق واستنشاق الدخان. كما أفادت الجهات الأمنية بوجود عالقين داخل عدد من الوحدات السكنية، ما يرجّح ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة. ونُقل عدد من رجال الإطفاء إلى المستشفيات بعد تعرضهم لإصابات ناتجة عن الحرارة الشديدة.
ويضم المجمع أكثر من 2000 وحدة سكنية موزعة على مبانٍ مرتفعة، الأمر الذي جعل عمليات الإنقاذ بالغة الصعوبة وسط انهيار أجزاء من السقالات المشتعلة، وتصاعد كثيف للدخان في محيط الأبراج. وجرى إغلاق الطرق الرئيسية القريبة، بما في ذلك Tai Po Road، وتحويل مسارات الحافلات، فيما فُتحت مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين.
ولا تزال السلطات تحقق في أسباب اندلاع الحريق، وسط ترجيحات أولية تتراوح بين خلل كهربائي أو مشكلة متعلقة بأعمال التجديد التي كانت قائمة في الموقع، بينما تستمر الفرق الميدانية في تمشيط الأبراج المتضررة بحثًا عن المفقودين وتقييم حجم الدمار.
ويُعد هذا الحريق واحدًا من أشد الحوادث السكنية التي شهدتها هونغ كونغ مؤخرًا، نظرًا لارتفاع عدد الوحدات المتضررة، وصعوبة السيطرة على ألسنة اللهب التي اجتاحت السقالات المحيطة بالمباني خلال وقت قصير.