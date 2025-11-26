حريق هائل يلتهم أبراجًا سكنية في هونغ كونغ.. وارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الحريق عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بينهم حالات حرجة نتيجة الحروق واستنشاق الدخان. كما أفادت الجهات الأمنية بوجود عالقين داخل عدد من الوحدات السكنية، ما يرجّح ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة. ونُقل عدد من رجال الإطفاء إلى المستشفيات بعد تعرضهم لإصابات ناتجة عن الحرارة الشديدة.