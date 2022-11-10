أمريكا رصدت تحضيرات روسية لاختبار طوربيدات تعمل بالطاقة النووية

وذكر المسؤول أن من بين السفن الحربية التي شاركت في هذه التحضيرات، غواصة صواريخ كروز "بيلجورود" التي عدلت للقيام بعمليات خاصة، ولديها القدرة على إطلاق مركبات مسيَّرة تحت الماء، بما في ذلك طوربيدات "بوسيدون".