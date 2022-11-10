أمريكا رصدت تحضيرات روسية لاختبار طوربيدات تعمل بالطاقة النووية

نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول أمريكي رفيع، اليوم "الخميس"، أن الولايات المتحدة رصدت خلال الأسابيع الأخيرة سفنًا حربية روسية أثناء تحضيرها لاختبار محتمل للطوربيدات العاملة بالطاقة النووية.
وذكر المسؤول أن من بين السفن الحربية التي شاركت في هذه التحضيرات، غواصة صواريخ كروز "بيلجورود" التي عدلت للقيام بعمليات خاصة، ولديها القدرة على إطلاق مركبات مسيَّرة تحت الماء، بما في ذلك طوربيدات "بوسيدون".
وأوضح أن واشنطن رصدت الغواصة الأسبوع الماضي، أثناء مغادرتها منطقة الاختبارات في بحر القطب الشمالي عائدة إلى الميناء من دون إجراء أي تجارب.
وأضاف أنَّ الروس ربما واجهوا مشكلات فنية.