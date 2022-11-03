"اختفاء أشهر الأنهار الجليدية بالعالم خلال 30 عامًا".. إنذار من "اليونسكو"!

ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، أن بعض الأنهار الجليدية الأكثر شهرة في العالم، ستختفي خلال أقل من 30 عامًا من اليوم.
وتَضمنت قائمة "اليونسكو" التي أوردتها وكالة "رويترز" أنهارًا جليدية في المناطق الآتية: جبال دولوميت في إيطاليا، ومنتزها يوسمايت ويلوستون في الولايات المتحدة، وجبل كليمنجارو في تنزانيا.
وستختفي هذه الأنهار الجليدية وغيرها بحلول عام 2050 بسبب الاحتباس الحراري، بصرف النظر عن تصورات ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتراقب "اليونسكو" نحو 18600 نهر جليدي في 50 موقعًا من مواقع التراث العالمي التابعة لها، وقالت إن من المتوقع أن يختفي ثلثها بحلول عام 2050، بحسب "رويترز".
وبينما يمكن إنقاذ البقية عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة، في تصور انبعاثات الأنشطة المعتادة؛ فإن من الممكن أن يختفي حوالى 50% من الأنهار الجليدية المدرجة في قائمة التراث العالمي بالكامل بحلول عام 2100.
يشار إلى أن الأنهار الجليدية المدرجة في قائمة التراث العالمي تمثل 10% من مناطق الأنهار الجليدية في العالم، وتشمل بعضًا من أشهر الأنهار الجليدية في العالم، والتي سيكون فقدانها ملحوظًا بشكل واضح؛ لأنها تمثل مقاصد محورية للسياحة العالمية؛ فيما يرى المختصون أن أهم إجراء وقائي لمنع التراجع الكبير للأنهار الجليدية في أنحاء العالم؛ سيكون الحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون.