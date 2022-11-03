"اختفاء أشهر الأنهار الجليدية بالعالم خلال 30 عامًا".. إنذار من "اليونسكو"!

يشار إلى أن الأنهار الجليدية المدرجة في قائمة التراث العالمي تمثل 10% من مناطق الأنهار الجليدية في العالم، وتشمل بعضًا من أشهر الأنهار الجليدية في العالم، والتي سيكون فقدانها ملحوظًا بشكل واضح؛ لأنها تمثل مقاصد محورية للسياحة العالمية؛ فيما يرى المختصون أن أهم إجراء وقائي لمنع التراجع الكبير للأنهار الجليدية في أنحاء العالم؛ سيكون الحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون.