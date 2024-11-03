27 محطة ترصد هطول الأمطار في 6 مناطق بالمملكة.. والحدود الشمالية تسجل أعلى كمية

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجلت 27 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 2 نوفمبر وحتى التاسعة صباح الأربعاء 3 نوفمبر 2024م، هطول أمطار في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف.