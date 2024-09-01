بعد طرح مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة.. تقرير يكشف لماذا تأخرت إفريقيا في توفير لقاحات

ولكن قبل أن تتلقى نيجيريا 10 آلاف جرعة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع؛ لم يكن هناك أي لقاح متاح لجدري القردة، في أي بلد في إفريقيا، والسلالة المنتشرة الآن من بين السكان والنازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية تُعد أكثر شراسة من السلالات السابقة، بحسب "رويترز".