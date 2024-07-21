وزارة الكهرباء المصرية: لا انقطاع في التيار حتى نهاية الصيف

تبدأ الحكومة المصرية، ابتداءً من الأحد، وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء رسميًا على مستوى البلاد، أي وقف انقطاع التيار الكهربائي بانتظام؛ بهدف تخفيف الضغط على محطات الكهرباء.
وبحسب موقع "الحرة"، قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أيمن حمزة: إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف، كما وعد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد انتهت من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال السبت، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن مصر قامت باستيراد شحنات كبيرة من الوقود؛ لتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال وأنه ابتداءً من يوم الأحد سيتم وقف تخفيف الأحمال نهائيًا على مستوى الجمهورية حتى نهاية فصل الصيف في منتصف سبتمبر المقبل.
وخلال الشهر الجاري كانت الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إيجاس، قد أعلنت عن وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.
وأشارت الشركة، في بيان لها إلى أن عدد الشحنات المتفق عليها، 21 شحنة ووصل منها 5 شحنات بكمية حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حاليًا في ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة.
كما أضافت الشركة أن باقي الشحنات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي المسال عليها ستصل تباعًا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات.
وفي مطلع يوليو الجاري، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نقلًا عن المتحدث باسم وزارة البترول، "أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليًا 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا".
وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال ابتداء من مايو 2024.