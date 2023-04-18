"من أروع ما شاهدت".. رائد فضاء إماراتي: شاهدوا المسجد الحرام ومكة المكرمة من الفضاء

وثّق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، المشهد الخلاب للمسجد الحرام والمدينة المنورة ومدينة جدة، من الفضاء؛ مؤكدًا أن هذا الفيديو "إهداء لبلاد الحرمين الشريفين.. في هذه الليالي المباركة".