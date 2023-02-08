ضمن دورته الـ21.. "دبي للصحافة": منتدى الإعلام العربي 26 و27 سبتمبر القادم

ووفق صحيفة "البيان" يمثل منتدى الإعلام العربي، وما يُقام على هامشه من فعاليات ساحة الحوار الأشمل والأوسع نطاقًا على الصعيد العربي بانضمام آلاف الإعلاميين من كل التخصصات، حيث لا تقتصر قيمة المنتدى على ما تتناوله جلساته من موضوعات حيوية، بل تمتد إلى وراء ذلك بما تشهده أروقة المنتدى من نقاشات تضم رواد العمل الإعلامي في المنطقة وكذلك الأجيال الإعلامية الجديدة التي تجد في هذا التجمع المهني الفريد فرصةً نادرة للقاء قامات إعلامية رفيعة ورموز لها مكانتها في ساحة الإعلام ضمن احتفالية فكرية ومهنية متجددة كل عام.