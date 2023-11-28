أسعار النفط ترتفع وسط آمال لإنهاء سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتنهي سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات قبل اجتماع حاسم لـ "أوبك+"، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب.
وبحلول الساعة 01:52 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 80.43 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام.
أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فارتفعت 43 سنتاً، أو 0.6 بالمئة أيضاً، إلى 75.28 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.