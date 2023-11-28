أسعار النفط ترتفع وسط آمال لإنهاء سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فارتفعت 43 سنتاً، أو 0.6 بالمئة أيضاً، إلى 75.28 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.