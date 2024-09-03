"اهدأ وأنسَ".. كيف تتذكّر المكان الذي تركت فيه المفاتيح؟

كشف أحدُ علماء جامعة كامبريدج عن طريقة بسيطة يمكن تطبيقها عند محاولة تذكر الأشياء التي غالبًا ما ننساها بشكل لحظي، كمكان ترك المفاتيح، أو سبب دخولنا إلى غرفة ما في المنزل.
ونقلت صحيفة "الديلي ميل" عن رئيس مختبر الذاكرة بجامعة كامبريدج "جون سيمونز"، أن المحاولة النشطة لتذكر شيء ما "مكان تركت فيه المفاتيح مثلًا"، "يمكن أن تمنع الوصول إلى ما نسعى له فعلًا".
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: ينصح "سيمونز" بالتفكير في شيء آخر أو إيجاد طريقة للاسترخاء من أجل استرجاع الذكريات.
وأوضح أنه "عندما يهدأ الجهد الذي بذلناه لتذكر شيء ما تدريجيًّا، وربما نفكر في أشياء أخرى أو نهدأ ونسترخي، يمكن استرجاع ما نسعى لتذكره".
وتحدث أيضًا عن "ظاهرة محاولة تذكر اسم شخص ما، غالبًا ما يكون حاضرًا في الذاكرة وكأننا على وشك قول الاسم ولكننا نفشل في ذلك، بأنها تتجلّى في إحساس شائع جدًّا نشعر به جميعًا من وقت لآخر"، مؤكدًا أن "هذه الذكريات تعود في النهاية عندما نتوقف عن محاولة استرجاعها".