"اهدأ وأنسَ".. كيف تتذكّر المكان الذي تركت فيه المفاتيح؟

وتحدث أيضًا عن "ظاهرة محاولة تذكر اسم شخص ما، غالبًا ما يكون حاضرًا في الذاكرة وكأننا على وشك قول الاسم ولكننا نفشل في ذلك، بأنها تتجلّى في إحساس شائع جدًّا نشعر به جميعًا من وقت لآخر"، مؤكدًا أن "هذه الذكريات تعود في النهاية عندما نتوقف عن محاولة استرجاعها".