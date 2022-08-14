مخلفات الذهب اختلطت بالماء.. كوارث صحية تهدد ولاية بالسودان

ويكمن خطر التعرض لمثل هذه الملوثات في أثرها التراكمي الذي يتعاظم ويكبر داخل جسم الإنسان يوماً بعد يوم، وهو لا يحس بها إلى أن ينهكه استفحال السرطان أو الفشل الكلوي أو غيرهما من الأمراض الخطيرة في بلد يعاني من تدهور كبير في القطاع الصحي.