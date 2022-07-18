الأرصاد الجوية في مصر: ارتفاع الحرارة في البلاد الأربعاء المقبل

أرجعت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة مئوية في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية، ما يعمل على ارتفاع الحرارة لتكسر حاجز الـ43 على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة من السواحل الشمالية وحتى محافظات شمال الصعيد.