هدَّدوا حزب الله وإيران خلال قرصنة إلكترونية لمطار بيروت.. مَنْ هم "جنود الرب"؟

وأشارت التقارير إلى أن عدد أفراد المجموعة يصل إلى 300 عنصر، يظهرون في الشوارع من حين إلى آخر وهم يرتدون قمصانًا سوداء، رسموا عليها صليبًا ذا أجنحة.