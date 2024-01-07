هدَّدوا حزب الله وإيران خلال قرصنة إلكترونية لمطار بيروت.. مَنْ هم "جنود الرب"؟

تعرضت شاشات صالات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مساء اليوم الأحد لقرصنة إلكترونية؛ إذ ظهر على الشاشات شعار "جنود الرب"، وهي جماعة لبنانية معارضة.
وتفصيلاً، ظهرت رسالة على الشاشات تدعو لكف يد حزب الله عن مطار بيروت، مشيرة إلى أن مطار رفيق الحريري "ليس مطار إيران"، كما وجّه القراصنة رسائل لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بعدم إقحام لبنان بالحرب مع إسرائيل.
وقال مصدر أمني لقناة "العربية" إن جهة خارجية تقف خلف الهجوم السيبراني على مطار بيروت، الذي أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب، فيما تعمل فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار حاليًا على تطبيق خطة بديلة لإبقاء الحركة طبيعية في المطار.
وأكدت السلطات اللبنانية أنه تتم حاليًا معالجة القرصنة، بينما وجهت خطوط طيران الشرق الأوسط اللبناني رسائل للمسافرين، ودعتهم لاتباع إرشادات القوة الأمنية داخل المطار، وفقًا لـ"العربية نت".
لا يُعرف تاريخ تأسيس محدد لجماعة "جنود الرب"، لكنها بدأت تبرز بعض الشيء في لبنان إبان الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر 2019، وإن اقتصر نشاطها على حماية عدد من المصارف من محاولات الاقتحام التي شاعت في لبنان.
وقالت تقارير لبنانية إن تأسيس الجماعة كان في أكتوبر 2019 في محلة "كرم الزيتون" في منطقة الأشرفية شرق بيروت، على يد شخص يدعى جوزيف منصور، الذي يتولى قيادة المجموعة.
وأشارت التقارير إلى أن عدد أفراد المجموعة يصل إلى 300 عنصر، يظهرون في الشوارع من حين إلى آخر وهم يرتدون قمصانًا سوداء، رسموا عليها صليبًا ذا أجنحة.
ويرفض "جنود الرب" وصفهم بميليشيات، ويصرون على أنهم مجموعة دعوية غير مسلحة.