لرجل أوروبي جاء من إفريقيا.. دولة آسيوية جديدة تعلن إصابة بجدري القردة

قال مسؤول بإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، الأربعاء: إن البلاد اكتشفت إصابة رجل أوروبي وصل من إفريقيا، الأسبوع الماضي، بجدري القردة، وإنها تنتظر نتائج الاختبارات لتحديد السلالة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير عام إدارة مكافحة الأمراض ثونجتشاي كيراتي هاتايكورن، أن السلطات التايلاندية تتعامل مع الحالة على أنها مصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة؛ لأن الرجل وصل في 14 أغسطس الجاري من دولة إفريقية تنتشر فيها هذه السلالة.
وتُعتبر تايلاند من بين الدول الآسيوية القليلة التي أعلنت اكتشاف إصابات بجدري القردة، حيث قالت وزارة الصحة الفلبينية، الإثنين، إنها رصدت إصابة جديدة بمرض جدري القردة، هي الأولى منذ ديسمبر 2023.
فيما أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، هذا الأسبوع، رصد حالة إصابة بالسلالة 2 من الفيروس، مشيرة إلى أنه لم يتم تشخيص حالات إصابة بالسلالة 1 من المرض.
وتتسبب السلالة 2، وهي متحور جديد من الفيروس، مخاوف عالمية؛ لأنها تنتشر بسهولة فيما يبدو من خلال المخالطة الروتينية.
وتأكد وجود حالة إصابة بالمتحور الجديد الأسبوع الماضي في السويد، وجرى ربطها بتزايد الانتشار في إفريقيا، في أول علامة على تفشي المرض خارج القارة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أعلى مستويات التأهب بسبب تفشي المرض في إفريقيا عقب انتقال حالات الإصابة من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.
وتوجد 27 ألف حالة إصابة وأكثر من 1100 حالة وفاة، أغلبهم من الأطفال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية التفشي الحالي في يناير 2023.
ولم تحث منظمة الصحة العالمية على فرض قيود على السفر للحد من تفشي جدري القردة.
فيما أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغه، الثلاثاء، أن العالم يعرف الكثير عن مرض جدري القردة، وبالتالي لا يمكن اعتباره وباء "كوفيد الجديد".
ويسبب المرض أعراضًا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورًا مليئة بالقيح في الجسد، وعادة ما تكون أعراضه معتدلة، إلا أنها قد تؤدي إلى الوفاة، ويزيد خطر المضاعفات على الأطفال والحوامل وذوي المناعة الضعيفة.