لرجل أوروبي جاء من إفريقيا.. دولة آسيوية جديدة تعلن إصابة بجدري القردة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير عام إدارة مكافحة الأمراض ثونجتشاي كيراتي هاتايكورن، أن السلطات التايلاندية تتعامل مع الحالة على أنها مصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة؛ لأن الرجل وصل في 14 أغسطس الجاري من دولة إفريقية تنتشر فيها هذه السلالة.