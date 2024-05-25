بالفيديو.. انهيار أرضي يدفن أكثر من 300 شخص في بابوا غينيا الجديدة

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم السبت، أنه تم انتشال 4 جثث من المنطقة بعد أن وصلت فرق الطوارئ إلى المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.