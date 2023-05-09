عملية نهر التماسيح.. شاهد ما حدث لسائق شاحنة في كينيا
أظهر مقطع فيديو، طائرة هليكوبتر وهي تقوم بعملية إنقاذ جريئة لسائق شاحنة حوصر وسط مياه الفيضان في نهر آثي غالانا ساباكي المليء بالتماسيح في كينيا.
وحسب موقع "يورو نيوز"، تمكن سائقا الطائرة من انتشال الرجل بعملية تشبه المغامرة؛ حيث هبطا بالقرب من الشاحنة وعلى بُعد حوالى 15 سنتمترًا فقط.
سائق الشاحنة الذي يدعى جيمس روفوس، كان قد قضى 7 ساعات وهو محاط بالمياه بعدما جرفت الفيضانات المفاجئة شاحنته التي كانت على الجسر.
وبعد انقلاب الشاحنة وتهشم زجاجها؛ تَمَكّن جيمس من البقاء متشبثًا بالمقصورة، لحين وصول الطائرة التابعة لصندوق ديفيد شيلدريك للحياة البرية.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن النهر آثي غالانا ساباكي مليء بالتماسيح، ومع ارتفاع مياه الفيضان، لم يكن ممكنًا إنقاذ السائق عبر ضفة النهر.
وأضافت الصحيفة: قام فريق الإنقاذ بعملية على غرار مشاهد أفلام "مهمة مستحيلة" لتوم كروز.
وخلال موسم الأمطار، تشكل الفيضانات تهديدًا مستمرًّا في كينيا، وغالبًا ما يكون من المستحيل التنبؤ بموعد أو سرعة ارتفاع منسوب المياه.