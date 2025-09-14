"اختراق علمي".. دراسة صينية: "غراء عظمي" يعالج الكسور في 3 دقائق

أعلن فريق بحثي في مقاطعة تشيجيانغ شرق الصين، تطوير "غراء عظمي" جديد باسم Bone-02، قادر على تثبيت الشظايا العظمية المكسورة خلال ثلاث دقائق فقط، في خطوة وُصفت بأنها "اختراق علمي" في جراحة العظام.
ووفقاً لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، استلهم رئيس الفريق الدكتور لين شيانفِـنغ الفكرة من "الطريقة التي يلتصق بها المحار بالجسور تحت الماء".
ويتميز Bone-02 بسرعة التثبيت ودقته حتى في بيئة غنية بالدم، إضافة إلى كونه قابلاً للامتصاص داخل الجسم أثناء الالتئام، ما "يلغي الحاجة لعمليات لاحقة لإزالة المسامير أو الصفائح"، وفق الفريق.
وأظهرت الاختبارات المعملية سلامة وفعالية المادة؛ ففي تجربة، أُنجزت الجراحة في أقل من 180 ثانية، مقارنة بالوقت الأطول المطلوب لزرع الصفائح والمسامير التقليدية.
وبحسب النتائج، حقق الغراء قوة ربط تفوق 400 رطل، وقوة قص تبلغ نحو 0.5 ميغاباسكال، وقوة ضغط تقارب 10 ميغاباسكال.
كما أفادت التجارب السريرية على أكثر من 150 مريضاً بنتائج ناجحة، ما يعزز إمكانية أن يصبح بديلاً للزراعات المعدنية المتعارف عليها، مع احتمال تقليل مخاطر العدوى.
ويشير الباحثون إلى أن محاولات تطوير لواصق عظمية تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، لكنها تعثّرت بسبب مشكلات التوافق الحيوي، بينما قد يفتح الابتكار الصيني الباب لتقليص المضاعفات واختصار زمن العمليات.