"عيسى": أبريل الماضي شَهِدَ أكبر زيادة للسياح الأجانب في تاريخ السياحة المصرية

ووفق ما نشره الثلاثاء موقع "روسيا اليوم" أشار خلال كلمته على هامش مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل أحد الفنادق بالساحل الشمالي، إلى أن معدلات النمو التي تشهدها الحركة السياحة الوافدة لمصر؛ تشير إلى أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنحو نصف مليون غرفة؛ لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.