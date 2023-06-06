"عيسى": أبريل الماضي شَهِدَ أكبر زيادة للسياح الأجانب في تاريخ السياحة المصرية

أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، أن شهر أبريل الماضي شهد توافد أكبر عدد من السياح خلال شهر في تاريخ السياحة المصرية.
وأوضح "عيسى" أن مصر استقبلت خلال هذا الشهر مليونًا و350 ألف سائح؛ مشيرًا إلى توقعاته بأن تصل أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري إلى 15 مليون سائح.
ووفق ما نشره الثلاثاء موقع "روسيا اليوم" أشار خلال كلمته على هامش مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل أحد الفنادق بالساحل الشمالي، إلى أن معدلات النمو التي تشهدها الحركة السياحة الوافدة لمصر؛ تشير إلى أن قطاع السياحة في مصر يحتاج إلى تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنحو نصف مليون غرفة؛ لاستيعاب المستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.