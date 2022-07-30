نزل شاب للوضوء في نهر النيل بمصر.. وهذا ما حدث معه

وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، استقبل الأهالي بمدينة بني عبيد جثمان الشاب إبراهيم رجب مخيمر، أمس، وسط حالة ‏من الحزن الشديد، وأدّوا صلاة الجنازة عليه، وتوجّهوا به في جنازة مهيبة إلي مثواه الأخير.‏