نزل شاب للوضوء في نهر النيل بمصر.. وهذا ما حدث معه

شيّع أهالي مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، جنازة شاب لقي مصرعه غرقاً أثناء الوضوء في نهر النيل بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد، حيث انزلقت قدماه فغرق في الحال.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، استقبل الأهالي بمدينة بني عبيد جثمان الشاب إبراهيم رجب مخيمر، أمس، وسط حالة من الحزن الشديد، وأدّوا صلاة الجنازة عليه، وتوجّهوا به في جنازة مهيبة إلي مثواه الأخير.
وأكّد الأهالي أن الشاب المتوفى كان يعمل مساعد سائق لشاحنة نقل ثقيل، وخرج سعياً وراء لقمة العيش، وأثناء فترة الراحة ذهب للوضوء استعداداً للصلاة، فنزل إلى إحدى الترع في منطقة توشكي جنوبي أسوان، فانزلقت قدماه وغرق، وتم انتشال الجثة ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وأشاروا إلى أن الشاب كان يتمتع بالرجولة والشهامة وحسن الخلق، وأنه كان يسافر سعياً وراء الرزق حتى لقي ربه في سعيه.