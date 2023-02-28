187 مليار دولار.. سهم "تسلا" يقود "ماسك" لاستعادة لقب أغنى رجل في العالم

ووفق "الألمانية"، ارتفعت أسهم "تسلا" بنحو 5.5 بالمئة أمس، ما رفع صافي ثروة ماسك إلى نحو 187 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وهو ما يتجاوز الثروة الشخصية لبرنارد أرنو البالغة 185.3 مليار دولار، وهو رجل أعمال فرنسي (73 عاماً) الذي يمتلك عدة علامات تجارية شهيرة للسلع والأزياء والفاخرة.