توقف حركة الطيران الدولية إلى الولايات المتحدة بسبب عطل بأنظمة الرادار

وتفصيلاً، كتبت منتجة الأخبار بشبكة "إن بي سي نيوز" سوزان كرول على "تويتر": "يقول طيار على متن رحلة إلى مطار جون كينيدي كانت على وشك الإقلاع، إن نظام الرادار الذي يسهل عبور المحيطات معطل".