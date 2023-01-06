"التلغراف".. الأمير هاري يكشف أنه قتل 25 شخصاً في أفغانستان

ودوّن في كتابه "سبير"، أنه في خضم القتال لم يكن يفكر في الـ25 على أنهم "أشخاصٌ"، لكن بدلاً من ذلك "قطع شطرنج" تمّت إزالتها من اللوحة، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف".