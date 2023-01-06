"التلغراف".. الأمير هاري يكشف أنه قتل 25 شخصاً في أفغانستان

كشف دوق ساسكس، الأمير البريطاني هاري؛ في مذكراته، عن قتله 25 شخصاً خلال جولته الثانية في أفغانستان.
وقال الأمير هاري؛ إنه سافر في ست بعثات أسفرت عن "إزهاق أرواح بشرية"، وهو أمرٌ لا يفخر به ولا يخجل منه.
ودوّن في كتابه "سبير"، أنه في خضم القتال لم يكن يفكر في الـ25 على أنهم "أشخاصٌ"، لكن بدلاً من ذلك "قطع شطرنج" تمّت إزالتها من اللوحة، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف".
وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها الشاب البالغ من العمر 38 عاماً عدد مقاتلي حركة "طالبان" الذين قتلهم شخصياً خلال خدمته العسكرية.
وتمّ بيع "سبير" بالفعل في إسبانيا، حيث اشترت صحيفة "التلغراف" نسخة باللغة الإسبانية من مكتبة.
وكتب الأمير عن الفترة التي قضاها في أفغانستان، حيث وصف مشاهدة مقطع فيديو لكل "قتل"، عندما عاد إلى القاعدة، حيث سجّلت كاميرا فيديو مثبّتة في الأنف على مروحيته أباتشي كل مهمة كاملة.
وأضاف أنه خلال "الضجيج والارتباك في القتال"، رأى المتمردين الذين قتلهم على أنه "يُقضى على الأشرار قبل أن يتمكنوا من قتل الأشياء الجيدة".
وأشار إلى أنه لا يمكن قتل شخص "إذا كنت تنظر إليه كشخص"، لكن الجيش "درّبني"على "الآخرين"، وقد "درّبوني جيداً".