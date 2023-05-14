مليونا شخص في دائرة الخطر.. "موكا" فائق السرعة إلى ميانمار وبنجلادش!

وقد يتسبّب الإعصار موكا، المحمّل برياحٍ تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة، في ارتفاع منسوب مياه البحر إلى 4 أمتار؛ ما قد يؤثر في أكثر من مليونَي شخص على نحو مباشر في مسار معظمه في ولايتي راخين وتشين في ميانمار؛ لكن مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة حذّر من أن الكثيرين قد يعانون مع تحرُّك العاصفة إلى الداخل من خليج البنغال.