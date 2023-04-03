مُحمّل "بالبيرة".. خروج قطار عن مساره بأمريكا وسباق لجمع الغنائم من النهر

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قطار عن مساره في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، ففي 30 مارس خرج قطار يحمل مادة الإيثانول عن مساره، في ولاية مينيسوتا.