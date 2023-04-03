مُحمّل "بالبيرة".. خروج قطار عن مساره بأمريكا وسباق لجمع الغنائم من النهر

خرج قطار مُحمّل بالبيرة عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية، ما تسبب بسقوط الشحنة في النهر.
وأفادت شبكة NBC، بخروج 25 مقطورة عن مسارها على سكة الحديد المملوكة لشركة Montana Rail Link.
ووفقًا لسلطات الولاية، لم يُصَب أحد بأذى جراء الحادث، وأنه لا يوجد خطر على البيئة.
ومن جانبه، كتب محافظ ولاية مونتانا غريغ غيانفورتي، عبر "تويتر": "تم إطلاعي على حادث خروج القطار عن مساره هذا الصباح، ونحن على استعداد لاستغلال جميع الموارد المتاحة للتعامل مع تداعياته".
وأظهرت الصور التي تم التقاطها في المنطقة، ركوب المواطنين على الزوارق وإبحارهم؛ لجمع الغنائم وفق "روسيا اليوم".
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قطار عن مساره في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، ففي 30 مارس خرج قطار يحمل مادة الإيثانول عن مساره، في ولاية مينيسوتا.
وسبق ذلك حادث آخر في 28 مارس الماضي، حيث خرج قطار شحن عن مساره في مقاطعة سان برناردينو الأمريكية.
وفي 26 مارس الماضي، خرجت 31 مقطورة عن مسارها في ولاية نورث داكوتا، كانت محملة بمواد بترولية خطرة، تستخدم في إنتاج الإسفلت، وغيرها الكثير من الحوادث.