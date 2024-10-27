العاصفة "ترامي" تجتاح وسط فيتنام ومخاوف من فيضانات

تجتاح العاصفة "ترامي" وسط فيتنام، اليوم، مهددةً بالتسبُّب في هطول أمطارٍ غزيرة، وحدوث فيضاناتٍ خطيرة، بعد أن سبّبت دماراً واسعاً في الفلبين.
وتتعرّض الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، التي تتمتع بساحلٍ طويل، للعواصف والفيضانات التي غالباً ما تتسبَّب في خسائر فادحة في الأرواح وأضرارٍ بالممتلكات.
ووفقاً للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، فإن من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار في أجزاءٍ عدة من الأقاليم، من كوانج بينه إلى كوانج نام، إلى 60 سنتيمتراً اليوم وغداً الإثنين.
وقالت الوكالة: "مخاطر الفيضانات مرتفعة في المناطق الحضرية من إقليم ها تينه إلى إقليم بينه دينه، ومن المتوقع أيضاً هطول أمطارٍ غزيرة على المرتفعات الوسطى، وهي منطقة زراعة البُن الرئيسة في البلاد.
وبعد أن ضربت العاصفة "ترامي" جزيرة لوزون الرئيسة في الفلبين، تسبَّبت في غمر مناطق واسعة بمياه الفيضانات؛ ما فاقم صعوبة عمليات الإنقاذ والإغاثة، بينما تستعد مانيلا لعواقب العاصفة كونج-راي المقبلة.