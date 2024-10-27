العاصفة "ترامي" تجتاح وسط فيتنام ومخاوف من فيضانات

ووفقاً للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، فإن من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار في أجزاءٍ عدة من الأقاليم، من كوانج بينه إلى كوانج نام، إلى 60 سنتيمتراً اليوم وغداً الإثنين.