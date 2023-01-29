بعد مقتل خادمة وحرق جثتها.. الفلبين تحقق بمزاعم "انتهاكات عمالية" في الكويت

وفي هذا السياق، قال عاملون في مكاتب العمل للصحيفة إن "إحدى العاملات اتصلت بالمخفر؛ لأن كفيلها رفع صوته عليها، وأخرى ادّعت أن كفيلتها ضربتها من دون وجود أي آثار عليها تدل على ذلك، وأيضًا بحسب التقرير الطبي".