قبور وشواهد في صحراء مصر.. فيديو العثور على 3 صيادين للصقور بعد متاهة 8 أيام

قلق وبحث عن الغائبين

وفي الأثناء، وبعد أن مكثوا ما يقرب من خمسة أيام في الصحراء، بدأ شقيقهم عبدالمولى أبوحتيته، ينتابه القلق، خاصة بعد انقطاع وسائل الاتصال بهم، فقرر البدء في البحث عنهم بكافة الوسائل، وما أن نشر على صفحته الرسمية على الفيس بوك خبر اختفائهم، حتى تفاعل أبناء القبائل البدوية لجميع مدن مطروح من الحمام وحتى السلوم غربًا وواحة سيوة، حسب صحيفة "أخبار اليوم".