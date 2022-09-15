حول العالم في صورة: "احذر الثور إذا غضب".. هل أدرك الأسبان ذلك؟

وينتهي المطاف بالثيران المشاركة في المهرجان بالقتل، وبيع لحمهم في الأسواق، وكان من المعتاد أن نشهد ضرب الثيران بالسهام والسيوف حتى الموت، إلا أن الاحتجاجات من النشطاء على مر السنين أدت إلى تغييرات في المشهد؛ ففي عام 2016 تم حظر قتل الثيران في الأماكن العامة خلال المهرجان.