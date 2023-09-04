مشهد رائع.. المركبة الفضائية "دراجون" تلمس سطح البحر عائدة برواد الفضاء وبينهم "النيادي"

كشفت كاميرات المراقبة والتتبع بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن مشهد رائع ومهيب للحظة التي لامست فيها المركبة الفضائية دراجون، سطح المياه أمام ساحل فلوريدا فجر اليوم الاثنين، حاملة طاقم مهمة "كرو- 6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، أن أربعة رواد فضاء، وهم أمريكيان وروسي وإماراتي، عادوا للأرض بعد مهمة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.
وقد وصلت المركبة الفضائية دراجون إلى ساحل فلوريدا، بعد الساعة 12:15 فجر الاثنين، بعد نحو 17 ساعة من الانفصال عن محطة الفضاء الدولية.
ويتألف الفريق، الذي غادر الأرض في مارس الماضي، من رائديْ الفضاء الأمريكيين ستيفن بوين ووارين هوبيرج، والروسي أندري فيديايف، والإماراتي سلطان النيادي.
كما أظهرت لقطات أخرى لحظة خروجهم من المركبة الفضائية.