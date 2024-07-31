تضرر 1.15 مليون شخص جراء الأمطار الغزيرة في هونان وسط الصين

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن العواصف الممطرة القوية الناجمة عن الإعصار "جايمي" أدت إلى إجلاء 95 ألف شخص في المقاطعة، بينهم 49800 شخص يحتاجون إلى إغاثة طارئة، كما دمرت الأمطار الغزيرة 107500 هكتار من المحاصيل، منها 17100 هكتار فقدت بالكامل.