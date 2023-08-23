مشهد إنساني من حرائق غابات اليونان.. هكذا تعامل متطوعون مع "خراف"

في الوقت الذي تجتاح فيه حرائق الغابات المستعرة اليونان لليوم الخامس على التوالي، وتزحف نحو العاصمة أثينا، كان هذا المشهد الإنساني من مجموعة من المتطوعين بإنقاذهم الخراف، وإرواء عطشهم، ما يمثل النقطة المضيئة في يوم صعب على البلاد.