مشهد إنساني من حرائق غابات اليونان.. هكذا تعامل متطوعون مع "خراف"

في الوقت الذي تجتاح فيه حرائق الغابات المستعرة اليونان لليوم الخامس على التوالي، وتزحف نحو العاصمة أثينا، كان هذا المشهد الإنساني من مجموعة من المتطوعين بإنقاذهم الخراف، وإرواء عطشهم، ما يمثل النقطة المضيئة في يوم صعب على البلاد.
وأظهرت صورتان، نشرتهما وكالة "رويترز"، حمل المتطوعين الخراف من مزرعة محترقة إلى مكان أكثر أمانًا وسلامة، قبل أن يقوموا بإرواء ظمأ أحد الخراف، وتقديم الماء له، بعد أن اندلع حريق هائل في قرية هاسيا بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا.
وتكافح اليونان في الآونة الأخيرة عددًا من حرائق الغابات الهائلة؛ فقد اندلع نحو 209 حرائق جديدة بمختلف أنحاء البلد الأوروبي خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.
وأودت الحرائق المشتعلة بحياة ما لا يقل عن 20 شخصًا، كما أتت على أكثر من 40 ألف هكتار في ثلاثة أيام، من 19 إلى 21 أغسطس، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام مرصد أثينا الوطني.
وتستعر الحرائق في شمال شرق البلاد في جزيرتَي إيفيا وكيثنوس، وفي منطقة بويتيا، فيما تحاول السلطات منع حرائق شمال غرب أثينا من التمدد إلى العاصمة اليونانية، والسيطرة عليها قبل الوصول إلى متنزه بارنيثا الوطني.