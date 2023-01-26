"ميتا" ترفع الحظر عن حسابيْ ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"

ونقل الموقع عن رئيس الشؤون العالمية بشركة ميتا، نيك كليغ، قوله: "اعتقدنا دائمًا أنه يتعين أن يتم تمكين الأمريكيين من الاستماع إلى الأشخاص الذين يريدون قيادة البلاد.. لا نريد أن نقف في طريق ذلك".