مغني الراب الشهير ليل جون يعلن إسلامه في مسجد الملك فهد بكاليفورنيا

يُذكر أن مسجد الملك فهد، تمّ بناؤه على نفقة المملكة العربية السعودية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، في عام 1998، ويتألف من أربعة طوابق، وقاعة اجتماعات ومحاضرات، ومركز للأبحاث، ويتسع لأكثر من 2000 مصلٍ.