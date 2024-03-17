مغني الراب الشهير ليل جون يعلن إسلامه في مسجد الملك فهد بكاليفورنيا

أعلن مغني الراب والمنتج الأمريكي الشهير ليل جون؛ إسلامه في مسجد الملك فهد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وصرّح جون؛ عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، بأنه أعلن اعتناقه الإسلام علناً قبل صلاة الجمعة الماضية في مسجد الملك فهد بكاليفورنيا، ونطق الشهادتَيْن أمام المصلين.
ويشتهر ليل جون؛ في مجال موسيقى الهيب هوب، ويتابعه أكثر من مليون شخص على منصّات التواصل الاجتماعي.
وعبّر جون؛ الذي يعد أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ عن شكره لمتابعيه، وعن سعادته بدخوله في الإسلام، وأداء صلاة الجمعة.
يُذكر أن مسجد الملك فهد، تمّ بناؤه على نفقة المملكة العربية السعودية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، في عام 1998، ويتألف من أربعة طوابق، وقاعة اجتماعات ومحاضرات، ومركز للأبحاث، ويتسع لأكثر من 2000 مصلٍ.