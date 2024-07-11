بعد فيديو الضرب والسب.. الداخلية الكويتية تُوقِف المعتدين على "طفل أبو فطيرة"

والاعتداء بالضرب في الكويت من الأفعال التي أنزل بشأنها قانون العقوبات الكويتي أشد العقوبات؛ حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تُجَاوز سنتين، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن ضَرَب شخصًا أو جرحه أو ألحَقَ بجسمه أذى عمدًا، بشكل محسوس.