بعد فيديو الضرب والسب.. الداخلية الكويتية تُوقِف المعتدين على "طفل أبو فطيرة"

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أنه تم القبض على المعتدين على طفل في منطقة أبو فطيرة، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الطفل وهو يتعرض لاعتداء بالضرب والسباب من قِبَل مجموعة من الأشخاص.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، تَسبب الفيديو المتداول في حالة من الغضب تجاه الاعتداء الوحشي على الطفل؛ فيما لم تتضح أسباب الاعتداء.
وفي بيان على موقع التواصل الاجتماعي "X"، أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن "الأجهزة الأمنية متمثلة في قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية)، قد تمكنت من تحديد هوية الأشخاص في مقطع الفيديو، وتم ضبطهم للتـعـرف على ملابسات الواقـعة؛ تمهيدًا لإحالـتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجـراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وأظهر المقطع المتداول، الطفلَ وهو يتعرض لضرب مبرح وسباب من قِبَل عدة أشخاص؛ مما أثار غضب الجمهور ودعوات للتحقيق العاجل في الواقعة ومعاقبة المعتدين بأشد العقوبات الممكنة.
والاعتداء بالضرب في الكويت من الأفعال التي أنزل بشأنها قانون العقوبات الكويتي أشد العقوبات؛ حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تُجَاوز سنتين، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن ضَرَب شخصًا أو جرحه أو ألحَقَ بجسمه أذى عمدًا، بشكل محسوس.
وحمى قانون حماية الطفل رقم 21/2015 الطفلَ من جميع الممارسات التي تمارَس ضده؛ سواء العاطفية أو الجسدية أو الجنسية؛ ففي حال كان الطفل معرّضًا لخطر الاعتداء الجنسي أو وُجد في بيئة تهدد سلامة تنشئته.